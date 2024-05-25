Два популярных сериала вернутся на экраны летом 2024 года

Летом 2024 года на экраны вернутся два крупных американских проекта — «Дом дракона» и «Кольца власти», сообщает РБК. По данным издания, приквел «Игры престолов» выйдет 16 июня, а эпопея по Джону Толкину — 29 августа.

Историю о правлении династии Таргариенов покажет стриминговый сервис HBO. Поклонники сюжета о Сауроне, эльфов и хоббитов смогут посмотреть продолжение на Amazon Prime Video. Пока неизвестно, будут ли сериалы официально представлены на российских онлайн-платформах.

Отмечается, что оба проекта стартовали одновременно в 2022 году. Первые сезоны сериалов были тепло приняты зрителями и критиками.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Первый канал готов экранизировать жизнь Владимира Жириновского. По его словам, соответствующие договоренности уже достигнуты с руководством телеканала. Он подчеркнул, что это будет сериал, так как все события и «неожиданные повороты» в судьбе главного героя передать в одном фильме невозможно.

Кинокритик Александр Шпагин отметил, что основатель партии ЛДПР был «один такой», поэтому сложно подобрать актера, который мог бы идеально его сыграть в сериале. Эксперт подчеркнул, что желательно точно воспроизвести интонации голоса политика, а в российском кинематографе на это способен только народный артист России Сергей Безруков.