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Вышел трейлер детектива «Город страха» со звездой «Очень странных дел»

На этой неделе был опубликован дебютный трейлер детективного триллера «Город страха» (A Sacrifice).

Вышел трейлер детектива «Город страха» со звездой «Очень странных дел»
© Чемпионат.com

Главные роли в картине исполнила Эрик Бана («Чёрный ястреб») и Сэди Синк («Очень странные дела»).

Видео доступно на YouTube-канале ONE Media. Права на видео принадлежат Vertical.

Сюжет фильма основан на романе «Токио» писателя Николаса Хогга. История крутится вокруг опытного социального психолога Бена Монро, которого приглашают в Берлин для помощи полиции с расследованием массового убийства членов тайного культа. Пока он погружается в работу, его дочь-бунтарка знакомится с молодым человеком, который посвящает её в местную андеграундную культуру

Также в актёрский состав ленты вошли Сильвия Хукс, Йонас Дасслер, Штефан Кампвирт, София Ройз, Лара Файт, Александр Шуберт и другие. Кресло режиссёра заняла Джордана Скотт, которая работала над «Белым шквалом» и «Трещиной».

Премьера картины в российском прокате состоится 4 июля — на неделю позже мирового релиза.

Фильмы и сериалы
Белый шквал
Токио
Чёрный ястреб
Сильвия Хукс
Эрик Бана