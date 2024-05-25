На Каннском фестивале отметили  короткометражный фильм, снятый в России

Короткометражный фильм "Через окно, сквозь стену" режиссера Аси Сегалович стал одним из победителей Каннского кинофестиваля в номинации La Cinef для студентов киношкол . Фильм был снят в России и рассказывает историю картографа, который встречает молодого человека, сбежавшего из психиатрической больницы.

В картине снялись Евгений Степовой, Марина Машинская, Александр Семенов, Нина Буйлова, Армен Степанян и другие актеры.

В общей сложности в категории La Cinef участвовали 18 студенческих фильмов, отобранных из более чем 2200 заявок. Участие принимали студенты из 555 киношкол со всего мира. Фильм Сегалович представлял школу искусств Колумбийского университета и занял второе место.

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