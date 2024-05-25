Журналисты издания The Economic Times сообщили, что в России снимут фильм о первом индийском космонавте Ракеше Шарме. Производством картины займётся компания Kartina Entertainment. Сюжетные подробности, каст и другие детали ещё неизвестны.

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Ракеше Шарм поднялся на земную орбиту в составе экипажа советского корабля «Союз Т-11» в 1984 году вместе с советскими космонавтами Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым. Длительность полета составила 7 суток, 21 час и 41 минуту.

Ко всему прочему, в том же году Шарме было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 2011 году космонавт удостоился государственной награды РФ — медали «За заслуги в освоении космоса».

Сроки и дата выхода ленты пока не раскрываются.