Фильм «Анора» с российскими актерами получил главную награду Каннского кинофестиваля

25 мая жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля определило победителей в различных номинациях. Золотую пальмовая ветвь, главную награду церемонии, завоевал фильм «Анора», снятый и написанный американским режиссёром Шоном Бэйкером.

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Главные роли в ленте сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Сюжет «Аноры» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятости её возлюбленной. Вместе с российскими звёздами в ленте также сыграли Росс Бродар, Карен Карагулян и другие актёры.

Что касается других наград, то лучшим актёром признали Джесси Племонса за роль в «Видах доброты», а лучшую женскую роль получил сразу тандем из актрис: Адриана Пас, Селена Гомес, Карла Гаскон и Зои Салдана за ленту «Эмилия Перес».