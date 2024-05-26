Дом, в котором снимали «Один дома», продают почти за полмиллиарда рублей

Знаковый дом в штате Иллинойс, где снималась легендарная новогодняя комедия «Один дома», выставлен на продажу. За него хотят 471 млн рублей ($5,25 млн).

Нынешние владельцы приобрели культовую резиденцию еще в 2012 году за $1,58 млн (47 млн рублей по курсу 2012 года), а в 2018-м сделали там ремонт. Как отмечается в объявлении, все главные архитектурные детали и запоминающиеся помещения дома не претерпели конструктивых изменений. В частности, фигурировавшие в фильме холл и входная лестница практически не изменились по форме и структуре.

Большая часть дома не была показана в фильме, а между тем, это огромное современное пространство общей площадью 850 кв. метров. Тут есть две большие гостиные, в которых можно разместиться целыми семьями. Чердак переделан в апартаменты. Подвал состоит из нескольких уровней с кинотеатром, тренажерным залом, баскетбольной площадкой, баром и местом для отдыха. Также тут есть огромная кухня с кладовкой, две прачечные, отапливаемый гараж на три машины

Все это, а также прилегающая территория и формируют финальную достаточно высокую цену.