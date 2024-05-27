Джанкарло Эспозито рассказал о своем персонаже в фильмах Marvel

В начале мая стало известно, что звезда «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито сыграет в киновселенной Marvel. Деталей своей роли он не раскрыл, отметив, что зрители увидел его раньше, чем многие могут думать.

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Недавно актёр вновь затронул своё участие в киновселенной и приоткрыл завесу тайны. Как выяснилось, сначала персонажа Эспозито затизерят, а потом про него выпустят отдельное шоу. Вдобавок к этому Эспозито отметил, что вряд ли кто-то сможет угадать, кого именно он сыграет.

"Вряд ли кто-то сможет предсказать этого персонажа. В самом начале его затизерят, а затем выпустят сериал."

Ранее Эспозито подтвердил, что он точно не сыграет Профессора Икс. Фанаты пророчат ему роль Доктора Дума, которого впервые покажут в «Фантастической четвёрке».