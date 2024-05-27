Стала известна причина смерти актера Дэбни Коулмена

Через полторы недели после смерти актера из "Коломбо" и "Тутси" (18+) Дэбни Коулмена стала известна ее причина.

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Коулман, в фильмографии которого порядка 180 фильмов и сериалов, умер 16 мая в Санта-Монике, Калифорния. По словам его дочери, ветеран отошел "мирно и изящно".

Согласно отчету, скан которого публикует The Blast, причиной смерти пожилого артиста стали остановка сердца и далее - дыхания. Также в документе указано, что у Коулмена были хроническая сердечная недостаточность и дисфагия, то есть проблемы с проглатыванием пищи.

Коулмен - лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус". Плюс на его счету еще дюжина наград и номинаций. Сниматься начал в 1960-х: "Йеллоустоун" (18+), "Рэй Донован" (18+), "Подпольная империя" (18+), оригинальный "За гранью возможного".

Кевин Костнер, снявшийся вместе с Коулманом в "Йеллоустоуне", почтил в соцсети память коллеги. Костнер опубликовал в своем аккаунте скриншоты их совместной сцены, подписав: