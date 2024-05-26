Умер создатель мультфильма «Губка Боб» Питер Беннетт

Ушел из жизни Питер Беннетт, американский художник, арт-директор, режиссер и артист озвучания, один из создателей франшизы "Губка Боб Квадратные Штаны".

© Кадр из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"

Артист умер в пятницу, об этом сообщили его коллеги через соцсети. Причина не называется, передает The Mirror.

Беннетт родился в 1967 году в Калифорнии. Над "Бобом" артист работал с 1999 по 2014 год: более двухсот эпизодов сериала, два полнометражных фильма, спин-офф про Патрика, сериал-приквел, плюс комиксы.

SpongeBob SquarePants - сюрреалистическое шоу про обитателей океанического дна в районе атолла Бикини, где проводились ядерные испытания. Включая проекты "Перекресток" и "Касл Браво". Так что причудливость фауны исторически легко объяснима.

Выходит с эфир с 1 мая 1999 года.