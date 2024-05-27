Составлен список самых ожидаемых российских фильмов

Фонд Кино провел презентацию будущих проектов от известных режиссеров, которые должны выйти на экраны в ближайшие годы. Какие из представленных фильмов стали самыми ожидаемыми российскими картинами?

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О чем фильм «Хой»

23 мая 2024 года в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла очная защита кинопроектов, производство которых осуществляется киноорганизациями, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства. Газета Metro составила список картин, которые стали самыми ожидаемыми российскими фильмами.

Одним из таких проектов стала биографическая лента «Хой» — о лидере культовой панк-рок-группы «Сектор Газа» Юрие Клинских, более известном под псевдонимом Юра Хой. Проект байопика режиссера Владимира Щеголькова («Нежность», «Везет») представила ООО «Студия Чеховъ».

Начало съемок запланировано на осень 2024 года. По словам авторов фильма, это будет история об отце, муже и музыканте, которая создается при поддержке семьи Хоя. Кроме того, специально для картины песни «Сектора Газа» будут перезаписаны с более качественным звучанием.

«Лето 2000 года. Легенда российского панк-рока Юрий Хой возвращается в свой родной Воронеж. Ему 36 лет. За его плечами стадионы и миллионные продажи кассет, однако Юра опустошен. Воронеж — его место силы. Тут его семья, дочки, музыканты, с которыми он начинал. В Воронеже Юра проводит три дня. Это последние три дня его жизни. Но, Юра, конечно, об этом не знает», — отмечается в описании картины.

Претендентов на роль Хоя несколько. Сыграть лидера «Сектора Газа» могут актеры Юрий Борисов («Анора», «Мир! Дружба! Жвачка!»), Кузьма Сапрыкин («Проект „Анна Николаевна“», «Аврора») и Никита Еленов («Эпидемия», «Химера»).

Что известно о фильме «Возвращение попугая Кеши»

На мероприятии Фонда Кино ООО «Кинотека» был презентован фильм «Возвращение попугая Кеши», который выйдет в прокат осенью 2024 года. Режиссером ленты выступил Олег Асадулин («Дом Фарфора», «Тест на беременность»)

По сюжету школьный учитель географии Митяй оказался на грани отчаяния — его девушка Лера объявила, что их отношения нужно поставить на паузу. Это очень подкосило педагога, да еще в руки к нему попал попугай Кеша из древнего рода. Птица хоть и своенравная, но очень умная. Кеша берет шефство над Митяем и начинает стимулировать его много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.

Роль Митяя исполняет звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый, а Леры — Ирина Безряднова («Я — медведь», «Мастодонт»). Также в картине приняли участие Оксана Акиньшина («Контейнер», «Беспринципные в деревне»), Марк Юсеф (»Триггер», «Папины дочки. Новые»), Роман Курцын («Огонь», «Бременские музыканты»), юморист Ефим Шифрин, Никита Дювбанов («Инспектор Гаврилин», «Девушки с Макаровым») и другие. Сам попугай Кеша будет говорить голосом комика Гарика Харламова.

Что за фильм «Романовы: Преданность и предательство»

Историческая драма «Романовы: Преданность и предательство» от продюсерского центра «Прайм» экранизирует историю семьи последнего российского императора. По словам авторов картины, в фильме будут показаны неизвестные страницы жизни семьи Романовых.

Режиссером ленты выступает Василий Чигинский («Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Атака мертвецов: Осовец»). Часть съемок уже завершена. Среди актеров фильма задействованы Виталий Кищенко («Метод», «Палач»), Ксения Кутепова («Кентавр», «Конец света»), Антон Батырев («Ничто не случается дважды», «Вернуть любой ценой») и Дмитрий Дюжев («Бригада», «Жмурки»).

Бюджет фильма составляет 510 млн рублей. В прокат картина о Романовых выйдет зимой 2026 года.

О чем фильм «Идеальный роман»

Романтическая комедия «Идеальный роман» расскажет о писательнице любовных романов и авторе хорроров, которые застревают в лифте во время книжного фестиваля и оказываются в мире своих произведений. Режиссером ленты выступает Мария Лойтер («Как звезды», «Госпожа»).

Главные роли могут сыграть Мила Ершова («Беспринципные», «По щучьему велению») и Даниил Пугачев («Первый класс», «Черная весна»), а также Ирина Старшенбаум («Медиатор», «Инсомния») и Роман Евдокимов («Фишер», «Перевал Дятлова»). На роли второго плана рассматриваются Анна Потебня («Сестры», «Операция „Сатана“»), Антон Филипенко («Год культуры», «Проект „Анна Николаевна“») и Наталья Земцова («Инспектор Гаврилов», «Эпидемия»).

Дата премьеры фильма пока не определена.

Что известно о фильме «Снежная королева»

Картина «Снежная королева» представляет собой новое прочтение сказки Ханса Кристиана Андерсена, где создатели расскажут, зачем главной героине понадобилось похищать Кая.

«Снежная королева — повелительница северных земель. Она хранит уникальный артефакт — Вечную розу, цветущую во льдах. Люди считают, что роза дарует вечную жизнь, и порываются ее украсть. Из-за одного из таких смельчаков завязывается основная история: к королеве на север попадает мальчик Кай, а Герда отправляется на его поиски», — гласит описание ленты.

Главную роль в фильме сыграет Любовь Аксенова («Мажор», «Бывшие»). По остальным ролям ведутся переговоры, в проекте могут принять участие Милош Бикович («Холоп», «Вызов»), Никита Ефремов («Оффлайн», «Нулевой пациент») и Александр Петров («Текст», «Лед»). Режиссер фильма — Карен Оганесян («Грозный папа», «Стальное сердце»), сценарист — Дарья Грацевич («Холоп», «Измены»).

Сейчас «Снежная королева» находится в разработке и может выйти на экраны в конце декабря 2026 года.