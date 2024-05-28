Сериал «Библиотекарь» вошел в короткий список премии интернет-контента

Сериал "Библиотекарь" снят по одноименному роману писателя Михаила Елизарова. Книга впервые была опубликована в 2007 году и экранизирована в 2023-м. III Национальная премия интернет-контента включила сериал в короткий список номинантов. Об этом сообщил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

© Unsplash

А также в короткий список вошел сериал "Плейлист волонтера", снятый по одноименной книге российского писателя Мршавко Штапича.