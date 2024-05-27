Стартовали съемки фильма «28 лет спустя»

По данным The Knowledge, стартовали съёмки фильма «28 лет спустя». Это будет продолжение культовой картины «28 дней спустя» с Киллианом Мёрфи в главной роли.

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Ключевые роли в «28 лет спустя» сыграют Рэйф Файнс, Джоди Комер и Аарон Тейлор-Джонсон.

Оригинальная лента рассказывала про Джима. Парень приходит в себя в реанимационном отделении больницы. Он убеждается в том, что Лондон покинут людьми. Повсюду видны последствия массовых беспорядков и хаоса.

Премьера фильма назначена на 20 июня 2025 года.