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Джордж Лукас отреагировал на критику Marvel Мартином Скорсезе

Недавно Джорджа Лукаса, создателя «Звёздных войн», спросили по поводу того, что Мартин Скорсезе критикует фильмы Marvel Studios. Лукас отреагировал на это кратко и лаконично.

Джордж Лукас отреагировал на критику Marvel Мартином Скорсезе
© Чемпионат.com

По мнению Лукаса, проекты Marvel можно считать полноценным кино, поскольку это следует из самого термина кино. Более того, он считает, что Скорсезе уже немного изменил свою позицию к супергероике.

Послушайте. Кино – это искусство движущегося изображения. Так что если изображение движется, то это кино. Я думаю, Марти немного поменял свою точку зрения.

Сам Скорсезе ранее критиковал ленты Marvel и супергероику за то, что подобные проекты заполонили Голливуд и не оставили места для настоящих и классических фильмов, которые двигают киноиндустрию вперёд.

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