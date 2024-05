Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман

Американский композитор и автор песен к картинам студии Disney Ричард Шерман умер в возрасте 95 лет. Об этом говорится в сообщении компании.

© ТАСС

Глава Disney Боб Айгер назвал Шермана "воплощением того, что значит быть легендой Disney". Он отметил, что Ричард Шерман и его брат Роберт создали "любимую классику", которая покорила сердца многих зрителей.

"Мы всегда будем благодарны за то, какой след он оставил в этом мире, и мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье", - добавил Айгер.

Братья Шерманы наиболее известны своей работой над музыкой к кинофильму "Мэри Поппинс" (Mary Poppins, 1964), за которую они получили две премии "Оскар". В числе работ Шерманов также музыка к мультфильмам "Винни Пух и медовое дерево" (Winnie the Pooh and the Honey Tree, 1966) и "Книга джунглей" (The Jungle Book, 1967).

Всего Ричард и Роберт Шерманы написали порядка 200 песен к более чем 50 фильмам и телевизионным проектам. Ричард Шерман трижды получал премию Grammy. 24 музыкальных альбома, записанных с его участием, стали золотыми и платиновыми.