Режиссер колливудских боевиков умер до премьеры своего главного фильма

Ушел из жизни Сурья Пракаш, режиссер и сценарист из Индии. Пракаш снимал в основном боевики в Колливуде - это тамильский сегмент кинопроизводства страны. Кроме того, артист работал в Толливуде - это кино на языке телугу.

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Некролог публикует 27 мая FilmBeat. В нем сообщается, что режиссер отошел сегодня утром в силу естественных причин. Иные детали не приводятся.

Отмечено, что на Пракаша обратили внимание после его комедии (судя по синопсису - довольно черной) "Маайи" (это имя главного героя). Проект стал хитом проката и получил толливудский и сандалвудский (на языке каннада) ремейки.

С первой половины нулевых у постановщика началась череда неудач: его последующие картины получили негативные отзывы, а высокобюджетная мелодрама, над которой он работал с начала 2010-х, до сих пор так и не вышла в прокат.

Меж тем лента была довольно личной для режиссера, в основу ее сценария положена история двоюродного брата Пракаша. В главной женской роли там снялась восходящая звезда Шрушит Данге.