Глава Netflix уверен, что «Барби» и «Оппенгеймер» стали бы хитами на стриминге

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос поговорил про киноиндустрию, кинотеатры и стриминговые сервисы. На примере двух самых популярных лент 2023 года, «Барби» и «Оппенгеймера», Сарандос выразил мнение, что эти картины наверняка стали бы такими же успешными даже в случае выхода на Netflix.

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Глава сервиса уверен, что если кино качественное, людям нет разницы в том, где его смотреть, поскольку получить эмоции можно идентичные.

Нет никаких оснований полагать, что фильм станет лучше, если смотреть его на большом экране. Мой сын редактор… он смотрел «Лоуренса Аравийского» на своём смартфоне.