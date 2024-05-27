Выходит сериал "Ткачевы на связи" с Васильевой, Лагашкиным, Оболдиной и Федорцовым

10 июня в 20.00 на ТНТ состоится премьера комедийного сериала "Ткачёвы на связи" - истории о близких, которые хоть и живут в разных городах, но продолжают оставаться полноценной семьей.

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В России сотни тысяч семей разделены большими расстояниями: люди перебираются в большие города, чтобы строить карьеру, и ищут личное счастье в разных уголках нашей страны. Так произошло и с Ткачёвыми: главная героиня Наташа (Марина Васильева) уехала в Москву с мечтой стать архитектором, ее родители (Инга Оболдина и Андрей Федорцов) остались в Екатеринбурге и разошлись, а родная сестра Надя (Дарья Руденок) вышла замуж за Диму (Никита Павленко), родила ребенка и переехала в маленький городок Ирбит Свердловской области.

Наташа испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается по видеосвязи решать их проблемы. При этом самой Наташе тоже непросто: в архитектурном бюро она постоянно терпит сексистские шуточки босса (Артур Бесчастный), а параллельно переживает из-за того, что ее планы на идеальную жизнь далеки от исполнения. Наташа живет с Михаилом (Максим Лагашкин), который намного старше ее, и не говорит об этом родителям, чтобы избежать не только неодобрения, но и назойливого вмешательства мамы в свою личную жизнь. Кроме этого, Наташа до конца не уверена, стоит ли ей связывать свою жизнь именно с этим человеком. Несмотря на все трудности, Ткачёвы стараются регулярно поддерживать связь и друг друга, и оставаться нормальной семьей даже на большом расстоянии.

В сериале также снимались Янина Романова, Константин Юшкевич, Анфиса Вистингаузен и другие.

Максим Лагашкин, актер, рассказывает про сериал:

"Это не просто комедийная история про семью. Это история и про любовь, которая редко бывает без препятствий. Мой персонаж фактически не имеет отношения к Ткачёвым, но он очень хочет стать частью семьи своей любимой девушки Наташи и пытается найти контакт с ее родными".

Производством комедии занималась компания Good Story Media. Рабочее название было "Разделенная семья". Режиссер - Дмитрий Булейко (дебют, ранее - режиссер монтажа сериалов "Конная полиция", "Вика-Ураган"), генеральный продюсер - Артем Логинов, креативные продюсеры - Иван Забегаев и Наталия Пенькова. В сценарную группу проекта также вошли: Антон Николаенко, Дарья Шпенькова, Дарья Романская, Олег Гольдфайн и Илья Петрухин.

Пилотный эпизод проекта был показан в рамках внеконкурсной программы фестиваля телесериалов "Пилот" в Иваново в 2022 году и получил теплые отклики зрителей. Съемки сезона, состоящего из 17 серий, прошли в прошлом году в Москве и Московской области.