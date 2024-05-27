Леди Гага о роли Харли Квинн в «Джокере 2»: «Я не делала раньше ничего подобного»
Исполнительница роли Харли Квинн в предстоящем фильме «Джокер: Безумие на двоих» Леди Гага рассказала о своей героине.
«Моя версия Харли принадлежит только мне, и она очень аутентична для этого фильма и этих персонажей. Я никогда не делала ничего подобного. Будет что-то совершенно новое и действительно веселое», – сказала актриса.
Вместе с Леди Гагой в фильме сыграют Хоакин Феникс, Зази Битц, Кэтрин Кинер, Брендан Глисон, Стив Куган и Кен Люн.
После событий первого фильма Артур Флек находится в лечебнице Аркхэм, где развлекает своими шутками как пациентов, так и персонал. Из-за болезни у него продолжают возникать непроизвольные приступы жуткого смеха. Он глубоко несчастен, так как видит несправедливость этого мира. Все меняется, когда он встречает Харли Квинн. Вместе с ней жизнь наполняется красками и раскрывает новые чувства.
Мировая премьера состоится 4 октября 2024 года.