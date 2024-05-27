Вышел тизер комедийного сериала «Ткачева на связи» от ТНТ

Телеканал ТНТ опубликовал тизер-трейлер комедийного сериала «Ткачёвы на связи». За производство проекта отвечала компания Good Story Media.

Шоу расскажет о том, как быть семьёй, когда её членов разделяют тысячи километров. Описание проекта ниже.

Наташа испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается по видеосвязи решать их проблемы. При этом ей самой тоже непросто: Наташа живёт с Михаилом, который намного старше её, и не говорит об этом родителям, чтобы избежать не только неодобрения, но и назойливого вмешательства мамы в свою личную жизнь.

Главные роли в сериале исполнили Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов, Никита Павленко, Дарья Руденок и другие.

Сериал будет выходить на платформе Premier с 10 июня.