Режиссер оригинальной "Русалочки" остался недоволен новой версией Disney

Режиссер оригинальных мультфильмов Disney "Русалочка", "Аладдин" и "Моана" Джон Маскер раскритиковал новые фильмы студии. Его цитирует TMZ.

© Кадр из мультфильма "Русалочка"

"Думаю, им нужно немного сменить курс - в первую очередь развлекать и создавать захватывающие истории и интересных персонажей, а уже во вторую закладывать в историю необходимые идеи", - сказал он.

Новой версией "Русалочки", вышедшей в 2023 году он остался недоволен - по мнению Маскера, из-за изменения линии дочери и отца история потеряла свое очарование. Кроме того, ему не понравился краб Себастьян, созданный с помощью технологий CGI.

Режиссер подчеркнул, что поддеживает стремление к многообразию и инклюзивности, однако он уверен, что авторы не должны жертвовать качественными сценариями, только чтобы соответствовать трендам.

Накануне режиссер Барри Дженкинс ("Лунный свет") ответил на критику будущего мультфильма "Муфаса: Король Лев", который обвинили в бездушии.