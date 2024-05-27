Умерла Ирина Капличная, создательница мультсериала "Гора самоцветов"

Ушла из жизни Ирина Капличная, помимо прочего - продюсер анимационного сериала-антологии "Гора самоцветов". В 2004-2008 годах Ирина Александровна работала над 26 эпизодами. Среди них - "Про барана и козла", "Жахарка", "Гордый Мыш".

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Капличная родилась 20 сентября 1945 года в Полтаве. В 1971-м окончила киноведческий факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Была одним из организаторов Республиканского кинофестиваля анимационных фильмов и создателем и генеральным директором Международного кинофестиваля анимационных фильмов "КРОК".

Информация о смерти Капличной появилась в ее профиле на агрегаторе "Кино-Театр.ру" и в соцсетях коллег.