Рецензия на фильм "Охотники за привидениями: Леденящий ужас"

Франшизу "Охотники за привидениями" без иронии можно назвать многострадальной. После культовой дилогии 80-х в какие крайности ее только не бросало, пока в 2021-м не вышли "Наследники", на ниве послекоронавирусного застоя собравшие хорошую кассу, обрекшую нас всех на неминуемый сиквел. В мае состоялся цифровой релиз пятого фильма в серии с подзаголовком "Леденящий ужас", разберемся в этом тексте, стоит ли он вашего внимания.

© Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Леденящий ужас"

Завязка продолжает историю семьи Спенглеров: дочь и внуки знаменитого ловца потусторонних сущностей возвращаются в Нью-Йорк, где для них выкупили знаковое пожарное депо, чтобы защищать город от паранормальных угроз. Старичков из классического состава достали с антресолей, отряхнули от пыли и песка и раздали им минимальные функции для продвижения сюжета, который получился максимально незамысловатым и паразитирующим на предыдущих выпусках: очередной могущественный древний дух вырывается на волю и устраивает на Манхэттене новый ледниковый период в разгар лета.

Персонажи, которые изначально были симпатичными в предыдущей картине, в новой сваливаются в запредельную клишированность, но основная проблема даже не в этом.

В любом художественном произведении существуют рамки условных допустимостей. Например, если бы подростки-студенты в своих загородных поездках не вели бы себя глупо в кино, то не случилось бы никакого жанра слэшеров. В "Леденящем ужасе" эту парадигму несколько раз разламывают вдребезги, вообще без каких-либо попыток придать хотя бы минимальную логику и осмысленность поступкам, совершаемым некоторыми героями. Так, в одной сцене из девочки-тинейджера рисуют чуть ли не вундеркинда, а в следующей она совершает глупость, граничащую со слабоумием.

Пол Радд в кадре светится от счастья из-за участия уже во второй значимой франшизе, но по-прежнему отыгрывает Человека-муравья. Его коллега по КВМ Кумэйл Нанджиани отвечает в ленте за юмористическую составляющую, к сожалению, далеко не всегда успешно.

Старина Билл Мюррей (которого тоже теперь можно назвать марвеловским) по вхождению в определенный возраст - примерно со времен первого "Zомбилэнда" - перестал воплощать на экране кого-то, кроме самого Билла Мюррея, и поэтому своим появлением в кадре никак не разбавляет общее уныние происходящего.

Вдобавок, "Леденящий ужас" очень плохо выглядит в визуальном плане. Дело даже не качестве графики и обилии "зеленки" - этим сейчас грешит каждая первая голливудская работа. Фильм попросту беден на какие-то интересные решения, будь то дизайн призраков или обустройство декораций. Действие одного из эпизодов вновь переносится в помещения Нью-Йоркской публичной библиотеки: "вау, круто это ведь отсылка ради отсылки" (нет).

Могли, к примеру, накрутить что-нибудь с легендарным авто "Экто-1", как-то его кастомизировать, осовременить, собрать ему "преемника", в конце концов.

И это касается практически всех аспектов. Новый фильм про команду борцов со сверхъестественным - это "охотникосодержащий" продукт, пустой, бездумный и бездушный, очередное "хрючево" для глаз. Поэтому рекомендовать его к просмотру не получится.

Оценка: 2 из 5.