Звезда «Слова пацана» сыграет «Железного человека» из России

В Сети появились первые концепт-арты отечественного фильма, который, судя по всему, станет «ответом» «Железному человеку» Marvel. Лента получила название «(Не) искусственный интеллект», а одну из главных ролей сыграет звезда «Слова пацана» Леон Кемстач.

© Кадр из сериала "СЛОВО ПАЦАНА. КРОВЬ НА АСФАЛЬТЕ"

Картина станет комедийным приключением, по сюжету которого главный герой Женя (Кемстач) по ошибке оказывается заперт внутри боевого робота-экзоскелета с искусственным интеллектом.

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Впереди непростой путь от неуверенного в себе парня до настоящего героя. Новый друг — искусственный интеллект, источник проблем и верный товарищ, всегда рядом, а как иначе — ведь ты закован в его доспехи. «Бюллетень кинопрокатчика»

Как сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика», продюсер Сергей Сельянов отметил, что фильм будет рассчитан на зрителей 12-24 лет.

Даты выхода у фильма «(Не) искусственный интеллект» пока нет.