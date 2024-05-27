Режиссер «Русалочки» и «Геркулеса» раскритиковал современные фильмы Disney

Знаменитый режиссёр Джон Маскер, постановщик оригинальных «Русалочки», «Геркулеса» и «Аладдина», поделился своим мнением о недавних фильмах и ремейках студии Disney. По мнению 70-летнего автора, компания слишком сильно сфокусировалась на инклюзивности и политической повестке вместо рассказа интересных историй.

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Как напомнил Маскер, культовые проекты Disney получились настолько значимыми в первую очередь благодаря проработанному миру и харизматичным персонажам, а не попытке передать современному поколению какое-либо послание.

Классические фильмы Disney начинались не с попыток передать послание зрителям. Они хотели, чтобы вы были вовлечены в персонажей, историю и мир, и я думаю, что это актуально и сейчас. Вам не обязательно исключать современную повестку из своих произведений, но для начала вам нужно создать персонажей, которые будут симпатичны и убедительны для зрителя.

Маскер также раскритиковал ремейк «Русалочки», вышедший в 2023 году. По его мнению, авторы фильма ушли от основной сути оригинального произведения — проблемы отцов и детей. Кроме того, режиссёра не впечатлил краб Себастьян, который значительно уступает персонажу из оригинального мультфильма, считает постановщик.