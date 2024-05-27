Королева Камилла рассказала, что смотрит на Netflix

Даже королева Камилла хочет знать, какой бриллиант сезона выбрала королева Шарлотта! Король и королева продолжили давнюю традицию, посетив 20 мая выставку цветов в Челси, где они осмотрели несколько витрин, посвящённых садоводству. Во время прогулки по тематическому саду Бриджертона 76-летняя королева рассказала, что тоже смотрела хитовый сериал на Netflix. «Я смотрела первую часть», — сказала она во время прогулки, по словам королевского репортёра Ребекки Инглиш.

Проект имеет немало связей с британской королевской семьёй, включая происхождение героини королевы Шарлотты, которая вдохновлена реальной женой короля Георга III. Королева Камилла не единственный член королевской семьи, который следил за Дафной, Саймоном, Энтони, Элоизой и другими персонажами. Сара Фергюсон рассказала журналу US Weekly в 2021 году, что была настолько одержима сериалом, что смотрела его дважды.

Особый штрих к королевскому визиту этого года придаёт то, что ранее король Карл стал новым покровителем Королевского садоводческого общества, которое проводит ежегодную выставку цветов, основанную в 1913 году. Кроме того, монарх недавно вернулся к более насыщенному графику выполнения королевских обязанностей на фоне лечения рака. Во время посещения Королевской военно-инженерной школы 9 мая он сказал, что рад выйти из клетки!

Ученики начальной школы Суливан, участвовавшие в разработке дизайна сада, также подарили королевской паре значки с прозвищами. Монарх получил прозвище «Король компоста» за заботу об окружающей среде, а Камиллу прозвали «Королевой пчёл» за ее увлечение пчеловодством. Во время прогулки королева Камилла также позировала для фотографий с плетёными статуэтками своих собак-спасателей джек-рассел терьеров Блюбелл и Бет! Оба щенка сопровождали особу во время королевских прогулок, появлялись на официальных портретах и даже были изображены на коронационном платье королевы Камиллы.