«Школьники добьют!»: Осечка «Майора Грома» не разбила миллиардные мечты индустрии

Слабые сборы первого прокатного уикенда супергеройского фильма «Майор Гром: Игра» могут исправить на каникулах школьники и студенты, предположил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

© Кадр из фильма "Майор Гром: Игра"

Новый «Майор Гром» вышел в прокат 23 мая, на сегодняшний день сборы фильма составляют 172 млн рублей. При этом в индустрии надеялись, что он соберет 1-2 млрд рублей.

«Наши ожидания были на уровне 400-500 млн рублей. При этом такой маленький старт я не могу назвать провалом. Фильм вышел 25 мая, это окончание учебных годов и начало экзаменов во всех школах и институтах. А аудитория этого фильма – как раз 14-18 лет. С учетом того, что сейчас начинаются летние каникулы и целевая аудитория все-таки зайдет, думаю, свои 500-700 млн он соберет в любом случае. И школьники, и студенты могут добить этот фильм до миллиарда. На сегодняшний день выводы делать рано. Фильм будет идти несколько недель и ясность наступит к середине июня. Если фильм соберет 1 млрд или 700 млн, можно будет сказать, что он зашел и все более-менее удалось, но до 2 млрд он вряд ли дотянет», - сказал Исаев.

По его мнению, «сарафанное радио» может заработать уже через неделю, ну а пока «зеленая улица» не помогла «Грому».

«Судя по соцсетям, негативных отзывов про этот фильм нет, в большинстве своем он нравится. Если в "Сто лет тому вперед" рекламы лично для меня не хватило, то "Майор Гром", по большому счету, в последние 10 дней звучал фактически из каждого утюга. Может быть, еще не сработал "сарафан", или не до конца проработанное послевкусие после первой части. При этом на прошлой неделе не было никаких знаковых картин и сильных конкурентов. Он отработал практически на зеленой улице. Давайте подождем неделю, посмотрим, как сработает "сарафан". Минимальные сборы этого фильма 500 млн рублей, наши желаемые – 1-1,5 млрд. Мы понимали, что вторая часть должна заходить хотя бы на миллиард», - добавил председатель АВК.

При этом он не считает ошибкой прокатчиков выбор конца мая для премьеры. Исаев напомнил, что с выходившими в это время фильмами Marvel не было «пугающих историй».

«С точки зрения кинотеатров, любое время, когда выходит фильм, – грамотное. Когда мы имели в России полную сетку Голливуда, не было понятия: плохой сезон или нет. Всегда слабеньким был апрель, но в прошлом году выстрелил "Вызов". В мае всегда выходили фильмы у Marvel, но никогда не было пугающий истории», - заключил собеседник НСН.

Продюсер и сценарист фильма «Майор Гром: Игра» Артем Габрелянов ранее рассказывал «Культурному гиду НСН» о звездном саундтреке к картине, в котором засветились музыканты от Сергей Шнурова до The Hatters.