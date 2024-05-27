Объявлены победители первого фестиваля актуального документального кино "ОЗА"

С 16 по 26 мая на онлайн-платформе Patriki Film Festival и офлайн в Центре Вознесенского и кинотеатре "Иллюзион" прошел первый фестиваль актуального документального кино "ОЗА", о котором рассказывала "РГ" ранее. В рамках фестиваля, помимо кинопоказов, прошли киноэкскурсии, поэтические чтения и дискуссии с режиссерами.

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Председателем международного жюри фестиваля в этом году был кинорежиссер и сценарист Ираклий Квирикадзе, кроме него в составе: кинокритик и киножурналист Ксения Рождественская, жена и муза итальянского режиссера Тонино Гуэрра - Лора Гуэрра.

"Многие фильмы привлекли мое внимание. Уровень по-моему очень хороший, составителям программы - браво!" - рассказал о программе фестиваля Ираклий Квирикадзе. "Настоящее и лучшее документальное кино рассказывает о реальности, о зрителе, о времени, о памяти рода и страны примерно столько же, сколько поэзия: то есть почти все, и даже больше. В конкурсе очень много настоящего кино, - того, в котором свет. Как у Вознесенского: "за окнами пахнет средневековьем. Поэтому я делаю витражи", - говорит кинокритик Ксения Рождественская.

Победители международного фестиваля актуального документального кино "ОЗА":

Специальное упоминание жюри "За художественный поиск" - фильм "Майя: портрет с руками", режиссер Александра Гуля, Румыния-Германия.

Специальное упоминание жюри "За человечность и преемственность" - фильм "Утомительное путешествие М", режиссер Хенд Бакр, Египет.

Специальный приз жюри фестиваля актуального документального кино "ОЗА" - фильм "Сова, сад и писатель", режиссер Сара Долатабади, Иран-Франция.

Приз жюри "За высокое проявление любви в профессии - фильм "Неопределенные вещи", режиссер Мария Апарисио, Аргентина.

Специальный приз "За сохранение художественного наследия" - фильм "Улыбнись!", режиссер Марианна Киреева, Россия.

Гран При фестиваля "ОЗА" - фильм "Циркус", режиссер Яна Рейнсон, Россия.

Жюри основного конкурса присудило фильмам-победителям призы-статуэтки. Для победителей фестиваля также предусмотрен денежный призовой фонд: гран-при фестиваля - 500 000 руб., второй приз - 300 000 руб., специальный приз - 200 000.