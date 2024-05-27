«Реклама убила»: BadComedian объяснил решение сделать обзор на фильм «Вызов»

Обзор на фильм «Вызов» должен был выйти намного раньше, однако очень много времени занял монтаж двухчасового ролика, сказал НСН Евгений Баженов.

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Фильм «Вызов» — цельная картина с рекордной по масштабу рекламной кампанией, это и определило ее выбор в качестве объекта обзора. Об этом НСН заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian). Ранее BadComedian выпустил вчера первое за четыре месяца двухчасовое видео под названием «ВЫЗОВ (воры и проститутки)», в котором выразил критическое отношение к фильму 2023 года «Вызов» режиссера Клима Шипенко. За полдня оно уже собрало 1,7 млн просмотров. Баженов отметил, что планировал выпустить обзор намного раньше, однако работа над ним оказалась слишком кропотливой.

«“Вызов” был в прокате полгода, он долго не выходил на носителях. Потом случился Новый год, надо было выпускать новогодние ролики. Я сделал паузу и добрался до обзора только сейчас. Очень много времени ушло на монтаж, однако это все равно не спасло от ошибок. Как это ни печально, но орфографические ошибки все равно закрались — это классическая моя проблема. После предыдущего долгого обзора я сказал себе, что больше не буду делать долгие обзоры, но как-то получилось опять», — сказал блогер.

Собеседник НСН также объяснил, почему выбрал для обзора именно «Вызов».

«Во-первых, я очень ждал “Вызов”, потому что картины Шипенко цельные, они работают. К режиссеру вопросов не было. Во-вторых, было интересно сделать обзор еще и потому, что меня убила рекламная кампания — настолько масштабного “выжигателя мозгов” никогда не было в России. Это действительно самый мощный по рекламе фильм в истории нашей страны», — подчеркнул кинокритик.

В заключение Баженов заявил, что не будет делать обзор на новый фильм «Майор Гром», в котором сыграл камео.

«Я и на первый фильм не делал обзор, он мне сценарно не понравился. Второй я не успел еще досмотреть, хотя сценарий тоже не нравится, надо было два фильма делать, а не один. Видимо, вырезано очень много сюжетных линий. Так что на него обзор тоже, видимо, делать не буду», — подытожил он.

Ранее BadComedian заявил, что с большим интересом ждет новый фильм Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» с Эммой Стоун в главной роли.