Музыка играла важную роль в фильме "Марсианин", усиливая переживания главного героя Марка Уотни и подчеркивая контраст между его одиночеством на безжизненной планете и воспоминаниями о Земле.

В фильме упоминается, что фонотека на марсианской станции состояла преимущественно из старых диско-композиций 1970-х годов. Режиссер Ридли Скотт специально подбирал их для создания необычной атмосферы и контраста с одиночеством героя на Марсе.

Культовые режиссеры, которые не учились в киношколе

В фильме играли такие песни как «Turn the Beat Around», «Got To Be Real» и «Emotion».

Ридли Скотт объяснял этот необычный музыкальный выбор тем, что старые диско-хиты вносили юмористический элемент в серьезную драматическую историю о выживании человека.

Подробнее об этом смотрите в видео.