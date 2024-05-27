«Ждем кастинг»: В ЛДПР пообещали никого не советовать на роль Жириновского

«На роль Владимира Жириновского будет объявлен кастинг, мы можем сколько угодно советовать кого-то, дискутировать, точку в этом поставит режиссер. Ему снимать картину, ему отвечать за конечный результат. Рассматриваются сейчас очень разные фамилии – и известные, и неизвестные. Для этого кастинг и проводится, это нормальная история. Я разговаривал с режиссером Барановым, который этими вопросами занимается. Он сказал, что пока никаких кастингов не было, ждем. У нас одно представление об актерах, мы можем их знать по одной картине, а в другой они будут выглядеть иначе. Не забывайте, что есть понятие послевкусия, есть некий образ у персонажа всегда», - отметил Нилов.