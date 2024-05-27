«Ждем кастинг»: В ЛДПР пообещали никого не советовать на роль Жириновского
Ярослав Нилов заявил НСН, что лично помогает режиссеру картины Баранову восстановить важные моменты из жизни Жириновского. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с НСН рассказал, как идет работа над съемками фильма об основателе ЛДПР Владимире Жириновском.
По его словам, режиссер Баранов сейчас собирает всю необходимую информацию о Владимире Вольфович, а кастинг на главную роль до сих пор не был объявлен.
«На роль Владимира Жириновского будет объявлен кастинг, мы можем сколько угодно советовать кого-то, дискутировать, точку в этом поставит режиссер. Ему снимать картину, ему отвечать за конечный результат. Рассматриваются сейчас очень разные фамилии – и известные, и неизвестные. Для этого кастинг и проводится, это нормальная история. Я разговаривал с режиссером Барановым, который этими вопросами занимается. Он сказал, что пока никаких кастингов не было, ждем. У нас одно представление об актерах, мы можем их знать по одной картине, а в другой они будут выглядеть иначе. Не забывайте, что есть понятие послевкусия, есть некий образ у персонажа всегда», - отметил Нилов.
Также он подчеркнул, что знает актера Кологривого, которому СМИ уже давно пророчат роль Жириновского, только по скандалам и резким высказываниям, но в этом случае решение будет принимать исключительно режиссер.
«Что касается Кологривого, я его лично не знаю, но знаю его по каким-то скандалам, спорам, резким высказываниям. Здесь режиссер будет смотреть, соответствуют ли он задуманному образу. Я с Жириновским отработал очень много лет, со мной режиссер общался на тему того, какие материалы можно было бы использовать и так далее. Я знаю какие-то исторические моменты в партии, а также одноклассников, друзей Жириновского. Наше дело – дать всю полезную информацию и свои какие-то наблюдения. Мы хотим, чтобы этот фильм позволил раскрыть внутренний мир человека, его многообразие и неординарность», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что актер Никита Кологривый не сыграет Владимира Жириновского в фильме «Жириновский. Взлет», съемки которого должны стартовать в этом году. Бизнесмен Андрей Ковалев, который является владельцем подмосковной усадьбы Гребнево, где снимут один из эпизодов, рассказал в беседе с Regions, что из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс съемок затормозился.
Режиссер Александр Баранов, который планирует снять фильм-биографию об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, в марте рассказал «Радиоточке НСН», что кастинг для актеров еще не объявляли. Он также отметил, что с партией ЛДПР проходили переговоры по поводу фильма.