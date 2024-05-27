«Фуриоса» — выдающийся боевик и приквел «Безумного Макса»

24 мая в мировой прокат вышла «Фуриоса». Это приквел «Дороги ярости», от которого ждали экшена, персонажей и визуала не хуже, чем в оригинале. Проблема в том, что «Дорогу ярости» невозможно повторить. Это невообразимо великий фильм, где каждый актёр, каскадёр и оператор прыгнул выше головы — это и принесло шесть статуэток «Оскар».

© Чемпионат.com

Зритель, который пойдёт на «Фуриосу» с расчётом на качество «Дороги ярости», быстро загрустит. Новинке не хватает былых лоска, эффектности, проработки. Но это не делает фильм плохим. Перед нами по-прежнему выдающийся экшен, где каждая минута завораживает.

«Фуриоса»: информация о фильме

Название: «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (Furiosa: A Mad Max Saga)

Режиссёр: Джордж Миллер

Актёры: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Энгус Сэмпсон и другие

Дата выхода: 24 мая 2024 года

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Продолжительность: 148 минут

Бюджет: $ 168 млн

Страна: Австралия

«Фуриоса»: где смотреть?

С 28 мая в российских кинотеатрах начнутся неофициальные показы. В цифре фильм выйдет уже 25 июня.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат WB.

Джордж Миллер не тратит время на раскачку

В «Дороге ярости» Фуриоса была невероятна. Шарлиз Терон показала воительницу отважным, целеустремлённым и глубоко несчастным человеком — и сделала это так хорошо, что Фуриосу заслуженно назвали одним из лучших женских персонажей вообще. Но как девушку похитили из плодородных земель? При каких обстоятельствах она потеряла руку? Как стала солдатом на службе Несмертного Джо? Об этом и рассказывают в приквеле.

Джордж Миллер снова поставил на стремительность. Во вступлении мы видим юную Фуриосу в райском месте — и уже через пару мгновений она попадает в руки отвратительных байкеров. Следом идут погони, сражения, напряжённые диалоги и западающие в память встречи. В таком темпе и пролетят все 2,5 часа.

Стремительность — одновременно главное достоинство и недостаток Фуриосы. С одной стороны, фильм вообще не проседает по динамике и постоянно подкидывает нечто крутое. Вероятно, вы с первой же сцены вожмётесь в кресло и придёте в себя лишь к финальным титрам. С другой стороны, такой подход вредит повествованию, ведь Джордж Миллер безжалостно пропускает важнейшие этапы жизни героини. Вот она встаёт на путь воительницы — и вот после затемнения экрана и очередного временного прыжка становится машиной смерти. Ну почему так быстро?

Зритель, который пришёл на сеанс ради динамики, будет доволен. Однако у фанатов, жаждущих развития вселенной, останутся вопросы. Дело не только в скомканной предыстории Фуриосы, но и в самом мире. Все события по-прежнему разворачиваются в «треугольнике силы» (Цитадель, Газтаун, Свинцовая ферма), плодородные земли вылетают из сюжета уже на пятой минуте, а все нововведения ограничиваются бандой поехавших байкеров. Маловато для фильма, который фанаты ждали девять лет.

Отдельно упомяну Дементуса, главного злодея фильма. В Сети говорили, что это лучшая роль в карьере Криса Хемсворта, но на деле противник из него странный. Он только поначалу кажется опасным, однако со временем становится слишком эпатажным, поверхностным и попросту ничтожным на фоне Несмертного Джо. Впрочем, к самому Хемсворту вопросов нет — он выжал из образа максимум.

Зато роль Фуриосы кажется лучшей в насыщенном портфолио Ани Тейлор-Джой. У неё жалкая горстка реплик, поэтому играть приходится мимикой, жестами, движениями. Актриса всё это делает с такой убедительностью, что диву даёшься. Один её строгий взгляд говорит больше, чем все монологи Дементуса. Одно движение губ выносит приговор. В общем, Тейлор-Джой заслуживает аплодисментов.

Экшен — сердце фильма

Джордж Миллер создаёт динамику множеством приёмов. В его руках даже переговоры двух тиранов, перепалка добрых союзников или ремонт машины заставляют восторженно охать. Хотя непосредственно экшена тоже хватает. Особенно впечатляющей вышла разрекламированная погоня, которую снимали 78 дней. Она длится 15 минут и всё это время чем-нибудь удивляет.

Чего только не происходит во время осады летящего по Пустоши бензовоза. Негодяи швыряют бомбы, атакуют с воздуха, прыгают с машины на машину, перекрывают дорогу — на всё это герои находят креативный ответ. Аня Тейлор-Джой ловко скачет по бензовозу, зрелищно стреляет во все стороны, убедительно превозмогает себя и каждым кадром доказывает: актриса великолепна не только в драматических ролях.

Увы, с экшеном связан и главный минус фильма. Уже после первого трейлера было ясно, что приквел выглядит хуже «Дороги ярости».

В 2015 году Джордж Миллер полагался на натурные съёмки, поэтому на самом деле взрывал машины и снимал реальную пустыню. В «Фуриосе» графики стало в разы больше. Обычно она хорошая, но местами напоминает дешёвые российские сериалы: зелёный фон бросается в глаза, происходящее напоминает мультик, герой неестественно движется. Такие кадры сильно выбивают из колеи!

«Фуриоса»: стоит ли смотреть?

Несмотря на сумбурное повествование и проблемы с графикой, «Фуриоса» остаётся выдающимся экшеном и заслуживает похода в кино. Главное, отбросьте сравнения с «Дорогой ярости» и просто насладитесь актёрской игрой Тейлор-Джой, роскошными погонями и возвращением в ужасную Пустошь.

Оценка «Фуриосы» — 8 из 10

Понравилось

Впечатляющий экшен

Фильм все 2,5 часа держит в напряжении

Аня Тейлор-Джой невероятна.

Не понравилось