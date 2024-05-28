Появилась дата премьеры нового индийского фильма про крикет

31 мая 2024 года на экраны кинотеатров России объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино», а также «Синема 5» и других выходит впечатляющий спортивный фильм «Мистер и миссис Махи».

© Кадр из фильма «Мистер и миссис Махи»

Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о супружеской паре.Неудачливый спортсмен Махендра и доктор Махима объединились и вступили в брак по договоренности. Имея одно и то же прозвище Махи, вместе они становятся мистером и миссис Махи.

Вскоре герои фильма обнаруживают общую любовь и страсть к спорту. В конце концов, Махендра замечает в своей жене талант игрока в крикет и призывает ее осуществить свою давнюю мечту — стать профессиональным игроком в крикет, а также тренирует ее на этом пути.

Крикет — самый популярный и самый любимый вид спорта в Индии. В него играют как мужчины, так и женщины. Существуют две национальные сборные по крикету — мужская и женская.

Главные роли играют красавица Джанви Капур и звезда очень успешного фильма «Шрикант» Раджкуммар Рао — один из известнейших драматических актеров Индии, лауреат более 40 премий.

Больше 150 дней изнурительных тренировок понадобилось актрисе Джанви Капур, чтобы достоверно изобразить профессионального игрока в крикет.

Для молодой актрисы Болливуда предстоящий фильм «Мистер и миссис Махи» вызвал значительный ажиотаж в прессе и соцсетях. Не только из-за большой популярности крикета как вида спорта. Но и благодаря самоотверженности Джанви Капур в подготовке к роли.

Большая работа актрисы над собой и ее убедительность создают у зрителей высокие ожидания от предстоящего фильма.

Рекламные выступления актрисы Джанви Капур также стали хитом. Она надевала уникальные наряды, которые сочетают элементы крикета с высокой модой, создавая ажиотаж на каждом мероприятии.

Эти тщательно подобранные выступления не только повышают эффективность рекламной кампании фильма «Мистер и миссис Махи», но и демонстрируют способность актрисы сочетать стиль с содержанием.

Официальная информация о фильме«Мистер и миссис Махи:Жанр: биография, драма, спортПродолжительность: 150 минут (2:30)Производство компаний: Dharma Productions и Zee StudiosВозрастное ограничение: 16+Слоган: Неидеально идеальное партнерствоДубляж: Оригинальная версия на хинди с русскими субтитрами

Режиссер: Шаран ШармаСценаристы: Никхил Мехротра, Шаран ШармаПродюсеры: Гопал Бабель, Парт Долакия, Яш Гонсай, Хироо Джохар и другиеОператоры: Анай Госвами, Яш Ханна, Мануш ХанданКомпозиторы: Манан Бхардвай, Амит Триведи.

Музыка:Первая анонсированная песня «Dekhha Tenu» за сутки собрала многомиллионные просмотры и вошла в топ самых просматриваемых видео в мире.

Вторая анонсированная песня «Agar Ho Tum» также набрала многомиллионные просмотры и вызвала положительные отклики зрителей.

Официальный трейлер фильма: