Вчера интернет всколыхнула новость о том, что Никита Кологривый и Иван Янковский сыграют главные роли в российской версии сериала «Сверхъестественное». Производством якобы должен был заниматься телеканал ТНТ.

ТНТ в пресс-релизе подтвердил изданию РБК о том, что никакой отечественной адаптации «Сверхъестественного» в работе нет. По словам представителей ТНТ, они не готовятся к производству и не планируют съёмки российской версии сериала «Сверхъестественное».

Более того, уже даже сам Янковский успел прокомментировал слухи. Он отметил, что не знает, о чём идет речь.

Ранее критик Роман Григорьев сравнил Дина и Сэма Винчестеров и исполнителей их ролей, Дженсена Эклса и Джареда Падалеки, с Кологривым и Янковским.