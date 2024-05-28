Съемки «Миссия: невыполнима 8» приостановлены из-за неполадок с подлодкой

© Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата"

Серия фильмов «Миссия: невыполнима» начинает полноценно оправдывать свое название. Съемки седьмой части пришлись на разгар ковида и останавливались не менее семи раз, а теперь стало известно, что паузу придется делать в разгар съемочного процесса восьмого фильма. Сложность возникла с подводной лодкой стоимостью £23 млн (2,6 млрд рублей).

Если быть совсем точными, то проблема не в самой лодке, а в подъемном механизме высотой 36 метров. По весом подлодки его заклинило и теперь требуется высококвалифицированный ремонт.

Ожидается, что пауза продлится несколько недель. Продюсеры этим недовольны, так как каждый день простоя обходится в миллионы долларов. Седьмая часть обошлась почти в $300 млн. Бюджет восьмого фильма, по слухам, приближается к $400 млн.

Помимо Тома Круза в картине задействованы уже знакомые Винг Реймз, Саймон Пегг, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Эсай Моралес, а также новички Ник Офферман, Ханна Уэддингхэм, Холт Маккэллани, Джанет Мактир.

Кристофер Маккуорри уже в четвертый стоит у режиссерского руля.

Премьера фильма была запланирована на 23 мая 2025 года, но в связи со сложившимися обстоятельствами есть вероятность, что дату скорректируют.