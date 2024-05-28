«Иви» оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ-контента среди несовершеннолетних

Таганский районный суд Москвы назначил в отношении онлайн-кинотеатра "Иви" штраф в размере 1,2 млн рублей за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Таганский районный суд города Москвы признал ООО "Иви.ру" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1,2 млн рублей", - сказали в суде.

В самой компании ТАСС рассказали что причиной штрафа оказалась неправильная возрастная маркировка фильма "Единственный". Несоответствие было выявлено еще в декабре 2023 года, с тех пор новых протоколов в адрес "Иви" не поступало.

"Мы проактивно работаем с нашей контентной базой и следим за корректной маркировкой всего контента на платформе. Мы проделали большую работу по предотвращению случаев доступа несовершеннолетних пользователей к фильмам и сериалам с возрастным ограничением 18+ и продолжаем ручную и автоматизированную проверку контента. Возрастная маркировка фильма "Единственный" была указана в соответствии с контрактом, заключенным с правообладателем, и мы немедленно исправили ее по требованию Роскомнадзора", - подчеркнули в "Иви".

Ранее на онлайн-кинотеатр трижды накладывали штрафы по 1 млн рублей из-за неверной возрастной маркировки фильмов. Причиной стали показы без маркировки "18+" фильмов "Маленькая Италия", "Доктор "Т" и его женщины", "Любовь, любовь, любовь", "Начинающие" и "Идеальные незнакомцы". По аналогичной статье также были оштрафованы онлайн-кинотеатры Premier, Start, "Кинопоиск" и "Мегафон-ТВ".