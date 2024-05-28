Cнятый на Камчатке фильм о лисах стал самой кассовой картиной о природе

Фильм "Огненный лис", снятый в Кроноцком заповеднике на Камчатке, стал самой кассовой российской картиной о дикой природе. Кассовый сбор ленты по итогам менее двух недель проката составил 51 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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"Фильм "Огненный лис" о жизни диких животных на Камчатке стал самой кассовой российской кинолентой. Его официальный кассовый сбор по итогам девяти дней проката составил 51 млн рублей. Ранее лидером в данном жанре являлся проект 2021 года "Байкал: Удивительные приключения Юмы", собравший за весь период проката 41 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

"Огненный лис" - это история, основанная на реальных событиях. В центре сюжета лис по имени Ветер, который родился самым слабым в семье, но сумел выжить после нападения медведя и покорить сердце красавицы Лавы. В фильме отражена непростая жизнь диких животных Кроноцкого заповедника на Камчатке. Его премьера состоялась в апреле в рамках Московского международного кинофестиваля, а уже в мае, еще до запуска картины в прокат, специальные показы для зрителей с участием создателей были организованы в 56 городах России.