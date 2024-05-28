Второй сезон сериала-манипуляции «Жить жизнь»: подробности, когда выйдет

Онлайн-кинотеатр START начал съемки второго сезона сериала «Жить жизнь». Что известно о продолжении, какие актеры вернутся к своим ролям, когда премьера?

© Кадр из сериала «Жить жизнь»

О чем был первый сезон

Премьера первого сезона «Жить жизнь» состоялась в онлайн-кинотеатре 13 апреля 2023 года. Сериал написан по мотивам одноименного романа Анны Богинской, которая выступает консультантом команды авторов проекта.

По сюжету главная героиня Аня, роль которой исполнила Любовь Аксенова, является образованной, яркой, успешной девушкой с большим кругом друзей. Ане удается быть вполне свободной и независимой до встречи с новым избранником. Тот оказывается профессиональным манипулятором, который не гнушается самыми опасными приемами.

«Девушка понимает, что эта цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна. Ей предстоит „победить“ противника в его же жестокой игре», — говорится в описании к первому сезону на платформе START.

Что известно о втором сезоне

В пресс-службе платформы агентству ТАСС сообщили, что Аксенова вернется к исполнению главной роли.

Там добавили, что премьера проекта состоится уже в 2024 году.

«Аню и Матвея мы оставили в точке уверенности, что самый сложный перевал под названием „порвать с прошлым“ уже пройден. Но дальше герои столкнутся с реальностью. А в реальности Матвей — все еще манипулятор, а Аня — все еще жертва. Также мы будем говорить о детских травмах, об их влиянии на взрослую жизнь человека и о том, как он добивается любви манипулятивными методами», — рассказала шоураннер, соавтор сценария и актриса сериала Дарья Мороз.

Режиссером второго сезона выступает Михаил Вайнберг.

«В новом сезоне главной темой снова станет тема любви. И то, насколько далеко мы готовы зайти ради этого чувства. Все наши основные герои должны будут ответить себе на этот вопрос, сдать некий экзамен. И посмотрим, как у них это получится», — привели его слова в пресс-службе.

Вместе с командой первого сезона над сценарием в этот раз работала исполнительница главной роли.

«Надеюсь, нам удалось развить характер героини, несмотря на те трудности, с которыми ей предстоит встретиться», — цитирует ее пресс-служба.

Что известно о книге, по которой сняли сериал

«Эксмо» выпустило роман, который лег в основу сериала «Жить жизнь»

Первая часть одноименной трилогии писательницы, бизнес-аналитика и радиоведущей Анны Богинской вышла сразу в печатной, электронной и аудиоверсиях. Над озвучкой книги автор романа работала вместе с шоураннером и актрисой сериала «Жить жизнь» Дарьей Мороз.

Книга размышляет о роли манипуляции в отношениях, о том, как профессиональные обольстители используют искусную психологическую тактику, способную изменить восприятие и поведение человека.