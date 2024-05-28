Во Владивостоке пройдет Неделя индийского кино

В столице Приморья начнется "Индийское лето". Семь фильмов, созданных в Болливуде, покажут с 3 по 9 июня в кинотеатре Уссури, сообщил "РГ" представитель генерального консульства Индии во Владивостоке.

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Неделя показа индийских фильмов проходит здесь впервые. Между тем, Индия сегодня владеет крупнейшим в мире кинопроизводством - ежегодно там создают порядка трех тысяч картин более чем на 50 языках.

Неделя индийского кино начнется с фильма "RRR" с его популярным треком "Naatu Naatu", ставшим первой индийской песней, получившей "Оскар". Приморским зрителям покажут также известные киноленты "Викрам", "Патхаан", "Непохищенная невеста", "Бахубали: Начало", "Бахубали 2: Завершение" и "Пушпа: Восхождение". По мнению генконсула страны господина Сиддарта Говрава, все они "несут миру идеи о мощи, с которой Индия рассказывает истории".

Организаторы "Индийского лета" надеются, что благодаря неделе кино российская аудитория сможет расширить представление о яркой и многогранной культуре этой страны, а дружеские связи между нашими народами станут крепче.