Кассовые сборы фильма «Охотники за привидениями: Ледяная империя» достигли $ 200 млн

По данным Box Office Mojo, кассовые сборы фильма «Охотники за привидениями: Ледяная империя» наконец-то достигли $ 200 млн. Бюджет ленты, напомним, составил $ 100 млн. Картина только-только начала выходить на окупаемость.

© Кадр из фильма «Охотники за привидениями: Ледяная империя»

Около $ 112 млн лента собрала в домашнем прокате, а $ 87 млн удалось собрать в международном прокате. «Охотники за привидениями: Наследники» вышли в ноябре 2021 года. При бюджете в $ 75 млн лента собрала почти $ 205 млн.

Новая часть «Охотников за привидениями» продолжила историю полюбившихся персонажей из фильма 2021 года: к своим ролям вернулись Кэрри Кун, Пол Радд, Финн Вулфхард и Маккенна Грейс. Конечно, не обошлось и без охотников из старой гвардии. Герои столкнулись с жутким призраком, мечтающим погрузить весь мир в лёд.

«Ледяная империя» доступна для просмотра онлайн.