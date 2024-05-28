Джош О’Коннор и Кэйли Спэни сыграют в фильме «Достать ножи 3»

По данным издания Deadline, в фильме «Достать ножи 3» сыграют Джош О’Коннор и Кэйли Спэни. Ранее об их участии ходили слухи, но сейчас работа актёров в фильме подтверждена.

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Спэни сыграла в недавнем фильме «Падение империи», а ещё ей досталась роль в ленте «Чужой: Ромул». О'Коннор сыграл в «Претендентах».

Издание Whats on Netflix также сообщало, что в ленте сыграют Том Харди и Линдси Лохан. Как раз их участие ещё под вопросом.

Ожидается, что режиссёром вновь выступит Райан Джонсон, снявший первые два фильма. Дэниел Крэйг должен вернуться к роли детектива Бенуа Блана. Первая часть «Достать ножи» вышла в 2019 году и получила массу положительных отзывов, а премьера второго фильма состоялась в 2022 году — картину тоже приняли очень тепло.

Премьера триквела с подзаголовком Wake Up Dead Man («Проснись, мертвец») состоится в 2025 году.