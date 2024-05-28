«Люди хотят хайповать». Мария Ильюхина о ее неучастием в спин-оффе «Ворониных»

Помните скандал, связанный с актрисой Марией Ильюхиной, которая высказывалась в соцсетях о том, что её не пригласили сниматься в спин-оффе «Ворониных» про жизнь Веры и Кости? Роль взрослой Маши в шоу сыграет Карина Орлова.

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После высказываний Ильюхиной её раскритиковала телеведущая Алёна Водонаева. Мария ответила на критику и отметила, что люди, подобные Водонаевой, просто «хайпуют на теме».

Я понимаю, что люди хотят хайповать на этой теме, конечно же. И мне просто становится всё равно, что пишут.

Сама Ильюхина уверена, что её высказывания никак не скажутся на её карьере, поскольку она просто поделилась своей позицией из-за несправедливого кастинга в шоу про Костю и Веру. Ильюхина играла Машу во всех вышедших сезонах «Ворониных».