Названа дата выхода сериала "Денискины рассказы"

Премьера семейного комедийного сериала "Денискины рассказы" с Лизой Моряк и Яниной Студилиной состоится 1 июня в онлайн-кинотеатре KION. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе сервиса.

© Кадр из сериала "Денискины рассказы"

История сериала происходит одновременно и в прошлом, и в современности. По сюжету дедушка Денис Викторович пытается унять шестилетнего внука Дениса, рассказывая ему о своем собственном детстве. Оказывается, что в глубине души родственники похожи, несмотря на существенную разницу в возрасте. Для Дениса эти рассказы становятся еще и фантастическим порталом в советское прошлое, поводом исследовать удивительный окружающий мир.

Режиссером выступил внук советского писателя Артем Драгунский. В основу сценария вошли рассказы Виктора Драгунского "Похититель собак", "Чики-брык", "Расскажите мне про Сингапур", "Человек с голубым лицом", "Англичанин Павля". Его написал Гайк Асатрян, известный по проектам "Вася не в себе" и "Манюня", совместно с Ерзией Ертлес ("Теща").

В каст вошли: Александр Пашутин ("Все наоборот"), Янина Студилина ("Сестры"), Лиза Моряк ("Онегин"), Кирилл Мелехов ("Кентавр"), а также юные артисты - Максим Матузный, Вероника Зверева, Дмитрий Калихов и др.