Первый эпизод второго сезона «Дома дракона» продлится целый час

Уже совсем скоро стартует второй сезон сериала «Дом дракона» — флагманского шоу холдинга HBO. Как обратили внимание бразильские фанаты, первый эпизод продолжения получил подзаголовок «Сын сына» и продлится 1 час 4 минуты.

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Таким образом, авторы сериала остались верны себе — хронометраж дебютного эпизода в 2022 году составлял 1 час 6 минут. Судя по всему, зрителей ждёт продолжительная серия, наполненная множеством событий.

Премьера второго сезона «Дома дракона» состоится 16 июня. Во втором сезоне будет восемь эпизодов — премьера финальной серии состоится уже 4 августа. Шоу официально пока не продлили на третий сезон, однако авторы уже работают над его сценарием, так что продолжение не заставит себя долго ждать.