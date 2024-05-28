По ТВ покажут фильмы и программы, посвященные 225-летию Пушкина

Телевидение широко отметит 225-летний юбилей со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И в эту же дату, 6 июня, отмечается День Русского языка. Творчество поэта - всю неделю на телеэкране Первого канала кино, подкасты, разные эпохи, разное прочтение, но все вместе это - признание в любви великому русскому гению.

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Первый канал

В программе "Подкаст. Лаб. Пушкин" с 3 по 9 июня Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Владимир Ильин, Юрий Беляев в фильме Александра Прошкина "Русский бунт", эфир 7 июня в 21.45. Это исторический фильм, снятый по мотивам сочинений Александра Пушкина "Капитанская дочка" и "История Пугачёва".

Фильм Александра Птушко "Сказка о Царе Салтане" в эфире 8 июня в 12.15. В ролях: Владимир Андреев, Лариса Голубкина, Олег Видов, Ксения Рябинкина и другие. Советский фильм-сказка снят по мотивам одноименной поэмы поэта, и это - вторая (после мультфильма 1943 года) экранизация этого произведения.

Картина Сергея Соловьева "Станционный смотритель" в эфире 8 июня в 14.00. Снят по одноименной повести Александра Пушкина. В ролях: Марианна Кушнерова, Никита Михалков, Геннадий Шумский, и другие.

Фильм Владимира Басова "Метель" покажут 8 июня в 15.20. В ролях: Валентина Титова, Георгий Мартынюк, Олег Видов, Николай Бурляев и другие.

"Россия 1"

К юбилею со дня рождения поэта в его родовой усадьбе, в музее-заповеднике "Болдино" (Нижегородская область), состоится концерт "Отражения". Миллионы зрителей смогут увидеть это праздничное событие в прямой трансляции телеканала "Россия 1".

Торжественный вечер пройдет под открытым небом на берегу Верхнего пруда в старинном селе Большое Болдино. Специально для концерта создана уникальная сцена, которая вписывается в естественный ландшафт музея и дополняет композицию усадьбы и парка. Сложное световое решение с использованием видеопроекции поддержит атмосферу грандиозного празднества. Художественным руководителем концерта стал народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, маэстро Юрий Башмет. Ведущие концерта - Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

В концерте на берегу пруда примут участие Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неёлова, Ирина Пегова, Наталия Солженицына, Ирина Купченко, Станислав Любшин, Евгений Ткачук, Эмир Кустурица и многие другие. Зрители также увидят выступления Хора Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета и Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

"Россия-Культура"

Пушкинский день пройдет и в эфире канала "Россия-Культура".

С 3 по 9 июня покажут тематические программы и любимые киноленты по произведениям поэта и посвященные его памяти.

С 3 по 6 июня в 13:00 (повтор в 21:00) продолжится премьера документального цикла "Пушкины", посвященного родственникам и потомкам поэта. В выпусках речь пойдет о единственном брате поэта Льве, старшей сестре Ольге, внуках Леонтии Дубельте и Григории Пушкине.

3 июня в 13:25 в эфире довоенная художественная лента "Юность поэта" - о лицейских годах Пушкина.

В вечернее время с 3 по 5 июня - премьера трехсерийного фильма "Маленькие трагедии" (в 21:30, повтор с 4 июня в 13:25), снятого по мотивам произведений Пушкина с участием Георгия Тараторкина, Сергея Юрского, Валерия Золотухина, Иннокентия Смоктуновского, Леонида Куравлева и других актеров.

6 июня в 14:40 (повтор в 22:45) в эфире документальная лента "Ошибка фортуны" - о непростых взаимоотношениях Пушкина и графа Федора Толстого по прозвищу Американец.

Вечером праздничного дня, в 21:30, зрители увидят еще одно произведение Пушкина - "Полтава" - в необычной режиссерской интерпретации: Сергей Шакуров записывает моноспектакль, а зрители видят все этапы творческого процесса.

В рубрике "Шедевры старого кино", 7 июня в 10:20 - фильм "Дубровский" с Борисом Ливановым, Николаем Монаховым и Галиной Григорьевой в главных ролях.

В тот же день, в 13:25 (повтор в 21:30), в эфире телеканала "Россия-Культура" премьера спектакля "Рыцарь. Моцарт. Пир" театра "Мастерская Петра Фоменко".

В выходные телеканал "Россия-Культура" также приглашает юных зрителей посмотреть экранизацию сказочной поэмы Пушкина "Руслан и Людмила" в постановке Александра Птушко (8 июня в 17:05, повтор 9 июня в 07:50).

8 июня в 13:50 продолжится показ проекта "Дорога к Пушкину". В этом выпуске зрители услышат стихи поэта в исполнении Сергея Безрукова и увидят одну из первых экранизаций романа "Евгений Онегин".

В воскресенье, 9 июня в 12:35, в новом выпуске передачи "Игра в бисер" ее участники обсудят роман писателя "Арап Петра Великого".

Далее, в 13:15, в эфире "Дорога к Пушкину". Сергей Маковецкий прочтет отрывки из поэмы "Домик в Коломне", после чего зрители увидят "жемчужину раннего русского кинематографа" - одноименную короткометражную ленту 1913-го года.

Завершит пушкинские показы "Пиковая дама" в постановке Дмитрия Бертмана. В 20:25 - киноверсия спектакля театра "Геликон-опера".