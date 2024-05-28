Жительница Челябинской области примет участие в создании мультсериала "Умка"

Восьмилетняя жительница Челябинской области, которая одержала победу в конкурсе "Движения первых" и киностудии "Союзмультфильм", примет участие в создании мультсериала "Умка", сообщила пресс-служба киностудии.

© Кадр из мультфильма "Умка"

"Творческая группа мультсериала "Умка" была искренне рада огромному количеству работ, которые поступили на конкурс: среди них были по-настоящему яркие и креативные рисунки. И мы получили уникальный опыт сотворчества с сотнями юных художников по всей стране. Я думаю, конкурс стал важным этапом в творческом пути не только для его участников, но и для профессионалов "Союзмультфильма", - привели в пресс-службе слова генерального продюсера киностудии Юлии Осетинской.

Конкурс рисунков прошел в рамках Всероссийского проекта "Движения первых" "Медиапритяжение". Согласно условиям конкурса, участники разрабатывали дизайн бубна шамана Тайкэ. Среди более чем 1 тыс. работ, поступивших со всей России, победу одержала восьмилетняя девочка из города Трехгорный Челябинской области.

Оформление бубна, предложенное победительницей, можно будет увидеть в мультсериале зимой. Как сообщила Осетинская, создатели "Умки" уже интегрировали появление рисунка на шаманском бубне в сценарий одной из серий.