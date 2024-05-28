«Кое-что грядет»: Дэвид Линч заинтриговал фанатов анонсом нового проекта

Режиссер Дэвид Линч рассказал на своей странице в соцсети X, что 5 июня выйдет в свет его новый проект. При этом голливудский постановщик не стал раскрывать детали предстоящей премьеры.

Дамы и господа, кое-что грядет… Вы сможете это увидеть и услышать. И это произойдет 5 июня, — сказал Линч в опубликованном ролике.

Как пишет Deadline, ранее в этом году Линч рассказывал, что ищет спонсоров для своего анимационного проекта. Он предложил сотрудничество Netflix, но компания отказалась. Последний телесериал режиссера «Твин Пикс: Возвращение» вышел на канале Showtime в 2017 году. При этом последний полнометражный фильм «Внутренняя империя» он выпускал и вовсе в 2006 году.

До этого стало известно, что кинокомпания Lionsgate начала работу еще над одним спин-оффом «Джона Уика». Сюжет будет построен вокруг истории о слепом наемном убийце Каине, которого зрители увидели в четвертой части франшизы. Его роль исполнил китайский актер Донни Йен.

Ожидается, что съемки картины начнутся в Гонконге в следующем году. В новой ленте покажут жизнь Каина после событий в фильме «Джон Уик — 4», где он становится свободным от своих обязательств перед Высшим столом. Другие подробности проекта не приводятся.