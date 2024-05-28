Джордж Мартин опубликовал новую запись в своём личном блоге, в которой он поделился своим мнением об экранизациях книг. Создатель цикла «Песнь льда и пламени», а также один из сценаристов сериалов «Игры престолов» и «Дома дракона» внезапно раскритиковал современные киноадаптации.

Мартин заявил, что современные продюсеры и авторы экранизаций берут оригинальный книжный материал и меняют его под формат кино.

Куда ни глянь, становится всё больше сценаристов и продюсеров, стремящихся взять отличные истории и «сделать их своими». Не имеет значения, кем был написан исходный материал. Независимо от того, насколько потрясающа книга, всегда находится кто-то, кто думает, что может добиться большего, и хочет взять историю и «улучшить» её. «Книга — это книга, фильм — это фильм», — скажут они вам, как будто говоря что-то глубокое. Затем они создают свою собственную историю. Однако они никогда не сделают адаптацию лучше. В 999 случаях из 1000 они сделают её куда хуже.

Несмотря на жёсткую критику современных экранизаций, Джордж Мартин всё же упомянул недавнюю адаптацию, которая ему понравилась. Речь идёт о сериале «Сёгун», который уже стал хитом телеканала FX и сервиса Hulu. По словам писателя, шоу получилось очень достойным.