Сценарист фильма о лидере «Сектора Газа» рассказал, чего ждать на экране

В фонде кино режиссер Владимир Щегольков презентовал кинопроект фильма с рабочим названием «Хой» (18+) о лидере группы «Сектор Газа» Юрии Клинских. Сценаристом байопика стал автор книги «Хой! Опасный путь через туман» Роман Богословский. «Клопс» поговорил с Романом о том, каким будет фильм и ждать ли зрителям мистики.

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Как появилась идея для создания сценария?

— В конце 2020 года, ещё до официальной публикации книги, ко мне обратились режиссёр Владимир Щегольков и кинопродюсер Сергей Новиков с концепцией фильма. Они знали, что я пишу биографию Хоя, ведь нас свёл Сергей Кимцов из группы «Сектор Газовой Атаки».

Изначально планировалось, что сюжет будет линейный и мы пойдём про хронологии: от создания группы «Сектор Газа» до смерти Юры. Но позже решили сконцентрироваться на последних трёх днях его жизни.

Почему был выбран именно этот период жизни?

— Это драматургически удобно: когда берётся какой-то финальный этап, здесь это конец жизни, можно хорошо раскрыть всю суть. Так удобнее и интереснее смотреть. Но не будет так, что вот последние три дня и ничего кроме них. Основная сюжетная линия — во флешбэках.

Юрий Хой умер на 13-м году существования группы, после записи 13-го альбома, где было 13 песен. Есть ли какая-то мистика в его смерти?

— Я вам расскажу историю, которая чётко и ясно иллюстрирует происходящее. Когда-то в начале 2000-х и в 2010-х годах бытовало мнение, что некие мистические силы разрушают памятники на могиле Юры в Воронеже. Поставили один памятник —он треснул и упал, потом второй треснул.

Когда начал во всём этом разбираться, то оказалось всё гораздо проще: в день рождения, день смерти и другие памятные даты, связанные с «Сектором Газа», толпа оголтелых фанатов, пьяных и трезвых, начинала обниматься с памятником. И если 40, 50 раз он ещё мог выдержать, то на 120-й гранит давал трещину, в камень попадал дождь и памятник разрушался. Вся мистика — в головах людей, которые не понимают, что потом родственникам этот памятник восстанавливать.

Эта история с «13» — обычное совпадение. Никакой мистики нет, и весь это таинственный ореол создаётся самыми что ни на есть простыми жизненными вещами, которые находятся здесь, рядом с нами, под ногами, только руку протяни — и всё сразу понятно.

Будет ли место мистике на экране? Стоит ли ждать аллегорическую сюжетную линию, как в сериале «Король и Шут»?

— Это будет биографический фильм, он и заявлен как байопик. Какой-то супермистической отдельной линии не будет. В сериале можно было себе это позволить, а здесь фильм. У нас не так много экранного времени, и мы концентрируемся на ключевых моментах в жизни Юры. Не будет и никаких побочных линий, и отходить от его жизни сильно не планируем.

С кем из окружения Юрия Хоя вы общались при написании сценария и книги?

— В первую очередь с дочерью Юры, Ириной Клинских. Она принимает во всём участие. Книгу мы с ней писали вместе и со сценарием она помогает.

Для написания сценария я специально ни с кем не общался, потому что эта работа была уже проделана для книги. Я разговаривал фактически, наверное, со всеми, кто остался в живых из большой семьи «Сектора Газа»: и со звукорежиссёром Андреем Дельцовым, с концертным директором группы Алексеем Приваловым, с бэк-вокалисткой Татьяной Фатеевой, с создателем группы «Сектор Газовой Атаки» и другом Юры на последнем этапе жизни Сергеем Кимцовым.

Конечно, большая семья «Сектора Газа» много понесла потерь. Немало людей умерли по всяким-разным причинам, но те, кто остались, безусловно, помогли в написании книги.

Будут ли в фильме использоваться какие-то кадры хроники, отрывки из интервью, записи концертов?

— Ещё многое, конечно, может поменяться, но сейчас вставлять какие-то документальные кадры не планируется. По поводу песен вопрос как следует не решён. Я их весьма много прописал в сценарии, но какие конкретно попадут в фильм, будет решаться уже ближе к окончанию съёмочного процесса.

Каким будет Хой на экране: заядлым наркоманом и бунтарём, или его образ будет приукрашен, смягчён?

— Пока он только на бумаге. Многое зависит от актёра, от магии кино и от зрителя. Мы все по-разному воспринимаем информацию и по каждому поймём Юру. Надеюсь, он всё-таки будет таким, каким был.

Личность каждого человека складывается из разных составляющих, и он может быть где-то бунтарём, а где-то любящим отцом, который привозит дочке куклы из поездок. Хой был таким же разным, как и мы. Нельзя говорить: он был такой, сякой. Это живой человек.

Хой никогда не был заядлым наркоманом. Народная молва способна и горы свернуть, но заядлого наркомана видно сразу. У Хоя была голова на плечах, и он прекрасно понимал, чем это заканчивается.

В чем феномен популярности Юры Хоя тогда и сейчас?

— Это сами песни, которые обладают какой-то простотой и в то же время мудростью, такой житейской. А у нас российский народ любит лиричные, протяжные песни, но в то же время любит повеселиться, выпить и поплясать под какие-нибудь такие залихватские мотивчики. И у Юры есть и то и другое. Его творчество очень сбалансированное, ненавязчивое, не сделанное специально. Сначала он создал свою группу, чтобы постебаться, посмеяться с друзьями. А потом получилось, что музыка людям нравится, кассеты переписываются друг у друга, и каждый альбом производит фурор.

Когда мне говорят, например, что «Сектор Газа» — это какая-то там недостойная группа, у меня сразу недоумение: а где это достоинство? Где эти критерии? Если человеку нравится, вот это и есть единственный критерий. Уже 24 года песни живут, он всё ещё в топах по скачиванию. Всё проверяется временем. Многие модные тогда группы ушли, и про них забыли. А песни Юры слушают. В них есть частичка русской души.

Почему фильмы и сериалы про советских, российских музыкантов сейчас так популярны?

— Сейчас растёт поколение, которое не очень любит читать книги. Но у них есть интерес к тому, как жили отцы и деды, чем они интересовались и какие культурные пласты и феномены их окружали. В этом и популярность, особенно байопиков: читать неохота, особенно если книга толстая, а вот посмотреть сериал всегда «за».

Я знаю случаи, когда после просмотра фильмов или сериалов люди начинали интересоваться биографией. Вот, например, с «Королём и Шутом» был такой всплеск: подростки лезли в интернет, читали статьи про Горшка, про группу. А всё-таки, как ни крути, для нынешнего шестнадцатилетнего Горшок — это достаточно немолодой кумир. Так люди узнают для себя что-то новое, начинают двигаться в жизни, ориентируюсь на поиск самого себя.

У вас недавно вышел новый роман «Гангсталкер». Есть ли уже предложения по созданию фильма?

— Тема гангсталкинга (группового выслеживания и травли жертвы — ред.) никогда ранее не рассматривалась в русской культуре. Ещё в повести я касаюсь так называемого пси-оружия, существование которого, кстати, до сих пор не доказано, и вот о нём, да, публикации были, но непосредственно гангсталкинг никогда ранее не звучал.

Я отослал почитать повесть опытнейшему режиссёру Артёму Темникову, ему она сразу понравилась, и он предложил пару идей по переработке «Гангсталкера» в киносценарий. Мы начали с ним вместе этим заниматься, но оказалось, что выходит как-то не так – книга все равно сильнее воздействует. Сейчас есть три варианта синопсиса, но пока они далеки от совершенства. Так что переработка повести в кино пока на паузе.

Житель Черняховска опубликовал видео с концерта «Сектора Газа», которое снял в Доме офицеров в 1997 году.