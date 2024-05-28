Одним из самых узнаваемых символов в мире кино является знаменитый рев льва, предваряющий фильмы легендарной киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Этот звуковой логотип, сопровождающий эмблему со львом в круге, стал культовым и неотъемлемо ассоциируется с голливудской киноиндустрией.Его истоки восходят к 1917 году.

Формат легендарного логотипа со львом в кольце был создан задолго до появления объединенной киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Его автором был Говард Дитц, который в то время работал над фирменным стилем компании Goldwyn Pictures. По слухам, вдохновением для Дитца послужила популярная в те годы песня "Roar, Lion, Roar". Он настолько проникся ее духом и энергетикой, что решил воплотить этот образ в визуальной форме. Так родилась идея использовать изображение могучего льва в круге.

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За всю историю заставки в ней снялись девять разных львов, но дольше всех на экранах задержался лев Лео. Он снялся в известной заставке в 1957 году и вплоть до 2021 года являлся лицом кинокомпании, пока его не заменили на компьютерную версию.

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