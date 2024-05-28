Дуэйн Джонсон подтвердил начало съемок ремейка фильма «Моана»
Съемки ремейка популярного диснеевского мультфильма "Моана" стартуют осенью 2024 года. Об этом сообщил Дуэйн Джонсон в своих социальных сетях.
Актер не только снимется в главной роли в киноленте, но и спродюсирует ее. Помогать ему в создании фильма будут Дэни и Хирам Гарсиа, представляющие компанию Seven Bucks Productions, и Бо Флинн, работающий на Flynn Picture Co.
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Оператор кинокартины — Оскар Фаура, в профессиональной копилке которого числятся такие проекты, как "Невозможное", "Игра в имитацию", "Голос монстра", "Тело" и "Приют".
Ориентировочная дата выхода новой "Моаны" в мировой прокат
— 10 июля 2026 года.
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